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Vitinho comemora taça e estrela em finais pelo Flamengo: 'Pelo segundo ano, faço o gol do título'

Camisa 11 recordou, à FlaTV, o seu gol contra o Vasco na final do Carioca de 2019...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 11:55

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 11:55
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Já no apagar das luzes do clássico contra o Fluminense, na última quarta-feira, Vitinho arriscou de perna esquerda, a bola desviou no zagueiro Nino e morreu na rede. O gol do camisa 11 sacramentou o 36º título do Flamengo quanto a Campeonatos Cariocas, após vitória por 1 a 0, no Maracanã.
E, em entrevista à FlaTV, Vitinho realçou a seguinte coincidência: ele marcou diante do Vasco, no jogo da volta do Estadual de 2019, também no fim da partida (na ocasião, o time então comandado por Abel Braga venceu por 2 a 0). - Estou muito feliz de ter ajudado a equipe a ser campeã. Pelo segundo ano, faço o gol do título. Isso é importante: ajudar o time. Me sinto honrado de poder trabalhar com esse time e com o Jorge Jesus. Eles me ajudam todo o dia para eu fazer o meu melhor - disse, emendando:
- A gente teve essa pausa, o que não é normal. Voltamos focados, encaramos um adversário difícil, que nos estudou e dificultou o jogo. O Flamengo está no caminho certo, o Mister impõe novas ideias para continuarmos evoluindo. Agora, o elenco do Flamengo se reapresenta na próxima terça-feira (21), no Ninho do Urubu. O presidente Rodolfo Landim avisou que Jorge Jesus, com proposta do Benfica, estará no CT do clube.

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