Vitinho comemora taça e estrela em finais pelo Flamengo: 'Pelo segundo ano, faço o gol do título'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Já no apagar das luzes do clássico contra o Fluminense, na última quarta-feira, Vitinho arriscou de perna esquerda, a bola desviou no zagueiro Nino e morreu na rede. O gol do camisa 11 sacramentou o 36º título do Flamengo quanto a Campeonatos Cariocas, após vitória por 1 a 0, no Maracanã.

E, em entrevista à FlaTV, Vitinho realçou a seguinte coincidência: ele marcou diante do Vasco, no jogo da volta do Estadual de 2019, também no fim da partida (na ocasião, o time então comandado por Abel Braga venceu por 2 a 0). - Estou muito feliz de ter ajudado a equipe a ser campeã. Pelo segundo ano, faço o gol do título. Isso é importante: ajudar o time. Me sinto honrado de poder trabalhar com esse time e com o Jorge Jesus. Eles me ajudam todo o dia para eu fazer o meu melhor - disse, emendando: