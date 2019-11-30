Vila Nova e Prosperidade se enfrentam na final do Capixabão Feminino

Prosperidade e Vila Nova fazem a final do Capixabão Feminino Crédito: Prosperidade/Divulgação e Marlyson Tadino/VilaNova

No embalo da sexta final consecutiva do Campeonato Capixaba Feminino, o Vila Nova entra em mais uma decisão, neste sábado (30), contra o equipe de Prosperidade. A partida acontece no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, a partir das 15h. A equipe que já conquistou o estadual, em cinco oportunidades, chega à final após vencer todos os seus jogos. Apesar da invencibilidade e dos 100% de aproveitamento, a atacante Naná afirma que mesmo com a ótima campanha, nada está definido e que é preciso fazer valer o mando de campo.

"A gente até pode ter um favoritismo, porque não perdemos nenhum jogo da competição. Mas, nós sabemos que não podemos entrar no jogo achando que já está ganho, porque não está. Tenho certeza que a equipe da Prosperidade está treinando forte para esse jogo, o que temos que fazer é o dever de casa e já garantir uma vantagem para a partida de volta", declarou.

Como as duas equipes acabaram a primeira fase da competição, na liderança de seus respectivos grupos, o mando de campo foi decidido em sorteio da Federação de Futebol (FES). A atacante da equipe, também comentou sobre o jogo de ida que ocorre na cidade do clube. "Com toda certeza jogar em Vila Velha é bom, até porque a maioria dos torcedores nossos moram lá. Nosso time tem meninas de Cariacica e Viana, mas jogar no Tupy (Gil Bernardes), com o apoio, é fundamental. Vila Velha é a nossa cidade, somos umas das reapresentantes dela (cidade) e isso é importante", pontuou.

Reencontro após polêmica

Esta final também marca o reencontro, agora em campo, das duas equipes envolvidas na problematização do Estadual do ano passado, quando o Prospê acionou o TJD-ES e o campeonato foi paralisado. O motivo da ação do clube, se baseava na alegação de que o Vila Nova e AE Capixaba, teriam combinado o resultado de 5 a 1, em favor de time de Anchieta, na 6ª rodada, que acabou eliminando a equipe da Prosperidade. Porém a Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES) julgou improcedente a solicitação do Prosperidade, de impugnação do resultado.

De acordo com a zagueira da Prospê, Kelly Simão, o acontecimento do ano passado é algo que não irá interferir nos jogos das finais. "A situação causou um desconforto até porque nenhum time gostaria de sair assim da competição, mas isso são águas passadas. O nosso time é bem montado, treinado e somos uma família. Sem dúvidas vamos pela nossa força e pelo futebol".

A atleta ainda comentou sobre o primeiro jogo da decisão, e ainda ressaltou a qualidade de sua equipe, que também chega a final sem ser derrotada. "Temos uma estratégia para jogar contra o forte Vila Nova, assim como qualquer outro time que estivesse na final. Elas estão tendo a capacidade e experiência de disputar uma final, mas o time do Prosperidade também tem. Uma equipe bem montada, muito forte e que vem como uma cabeça muito diferente para esse ano, temos também a vantagem da final em casa, com uma torcida apaixonada nos apoiando do sempre".