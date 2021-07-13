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futebol

Victor Paraíba espera ótima sequência com a Ferroviária em 2021

Atacante quer um bom desempenho da equipe na Série D do Brasileirão...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 21:07

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 21:07
Crédito: Divulgação / Ferroviária
O atacante Victor Paraíba, que hoje defende as cores da Ferroviária, destacou o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe paulista nas próximas semanas. Segundo ele, não faltará dedicação da sua parte.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja a movimentação dos brasileiros na Europa
- Estou trabalhando muito para crescer de produção com o grupo e para ajudar ao longo dos próximos meses. Tenho me dedicado ao máximo no dia a dia para evoluir. Estou muito motivado para esse segundo semestre - disse o jogador.
Segundo Paraíba, chegar na Série C com o clube será algo histórico.
- O acesso é um desejo de todos, vamos manter os pés no chão e a intensidade nos treinos e jogos para alcançarmos essa importante meta para o clube.
A Ferroviária entra em campo no próximo sábado, para enfrentar o Boa Esporte, fora de casa, as 17h, pela sétima rodada da Série D do Brasileirão.

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