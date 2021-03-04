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futebol

Veja cinco curiosidades do clássico entre Real e Atlético de Madrid

Atlético e Real medem forças neste domingo (07), às 12h15 (de Brasília), em clássico que movimenta a 26ª rodada da LaLiga Santander, no Wanda Metropolitano...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 14:54

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 14:54
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
A cidade de Madrid tem dois dos melhores times do futebol espanhol e europeu, em função da história, pelo que a rivalidade na capital se tornou nos últimos anos e, pela paixão e o fascínio que este jogo desperta. É muita história, mas aqui estão cinco coisas que você talvez não saiba sobre o encontro.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL1 - O ATLÉTICO FOI FUNDADO EM RESPOSTA AO REAL MADRID
Um grupo de estudantes bascos residentes em Madrid participaram da primeira final da Copa do Rei em 1903, entre o Athletic Club de Bilbao e o Madrid FC, time que se tornaria mais tarde o Real Madrid. Eles não gostaram da forma como o Madrid FC jogou e 18 dias depois criaram uma subsidiária do Atlético de Madrid, que viria a ser o clube atual.
2 - O ATLÉTICO DE MADRID CHEGOU A FICAR 14 ANOS SEM VENCER O REAL
Entre 1999 e 2013, o clássico foi um inferno para o Atlético de Madrid. O time não vencia há 25 jogos, até que a chegada de Diego Simeone mudou tudo. Desde aquela vitória, na final da Copa do Rei da equipe vermelha e branca, o equilíbrio do Dérbi mudou: eles venceram nove dos 30 clássicos disputados em todas as competições, empataram 10 e perderam 11. O saldo na LaLiga Santander é de quatro vitórias e quatro derrotas em 15 duelos.
3 - NO PASSADO, ERA O ATLÉTICO QUE COMEMORAVA OS TÍTULOS NA PRAÇA DE CIBELES
Hoje, o principal rival do Real Madrid é o Barcelona, mas o clássico da capital foi muito mais importante nas primeiras duas décadas após o final da Guerra Civil Espanhola em 1939. Como o grande Alfredo Di Stéfano disse uma vez: “Esqueça o Barcelona, o time que pode nos frustrar é o Atlético”.
5 - NOVE TÍTULOS DO ATLÉTICO NA COPA DO REI FORAM NO BERNABÉU
O Santiago Bernabéu do Real Madrid é, curiosamente, um lugar muito especial para a torcida do Atlético de Madrid. Os Colchoneros venceram a Copa do Rei 10 vezes, das quais nove foram no estádio do rival. Dos 10 triunfos na final da Copa, apenas a vitória de 1996 sobre o FC Barcelona aconteceu em um local diferente: La Romareda, do Real Zaragoza.

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