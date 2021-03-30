Veja a provável escalação do Coxa para os duelos contra o Operário-PR

Os próximos dias serão decisivos para o Coritiba. Devido as restrições na capital paranaense, o elenco de Gustavo Morínigo viaja para Joinville, Santa Catarina, para manter o elenco em ritmo de treino/jogo.
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O motivo da mudança são os dois confrontos diante do Operário-PR. O primeiro será pelo estadual. O segundo, na próxima semana, será pela Segunda Fase da Copa do Brasil.
Ciente que o time do Coxa não pode sair dos trilhos, o técnico Morínigo vai manter a base para os dois confrontos. Veja abaixo:
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Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val (Jhony Douglas) e Matheus Bueno (Willian Farias); Robinho, Rafinha e Igor Paixão; Pablo Thomaz (Léo Gamalho).