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futebol

Veja a provável escalação do Coxa para os duelos contra o Operário-PR

Técnico Gustavo Morínigo quer manter uma base para os duelos válidos pela Copa do Brasil e Paranaense...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 19:39
Crédito: Divulgação/Coritiba
Os próximos dias serão decisivos para o Coritiba. Devido as restrições na capital paranaense, o elenco de Gustavo Morínigo viaja para Joinville, Santa Catarina, para manter o elenco em ritmo de treino/jogo.
+ Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
O motivo da mudança são os dois confrontos diante do Operário-PR. O primeiro será pelo estadual. O segundo, na próxima semana, será pela Segunda Fase da Copa do Brasil.
Ciente que o time do Coxa não pode sair dos trilhos, o técnico Morínigo vai manter a base para os dois confrontos. Veja abaixo:
+ Possível troca entre Real Madrid e PSG, Haaland de malas prontas e mais! Veja o Dia do Mercado
Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val (Jhony Douglas) e Matheus Bueno (Willian Farias); Robinho, Rafinha e Igor Paixão; Pablo Thomaz (Léo Gamalho).

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