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Coronavírus

Uefa decide manter Liga dos Campeões suspensa e sem data para retorno

Competições estão paralisadas desde o dia 13 de março, quando a Uefa decidiu suspendê-las em meio aos temores da pandemia do novo coronavírus na Europa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:50

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:50

Após uma videoconferência entre representantes das 55 federações nacionais que fazem parte da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol, na sigla em português), ficou decidido que a Liga dos Campeões e a Liga Europa permanecerão suspensas e sem previsão de retorno.
Estádios vazios
Estádios vazios devido à pandemia do coronavírus  Crédito: Pixabay
Ambas as competições estão paralisadas desde o dia 13 de março, quando a Uefa decidiu suspendê-las em meio aos temores da pandemia do novo coronavírus na Europa.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os jogos de seleções nacionais que ocorreriam em junho também foram suspensos, incluindo a repescagem para a Eurocopa masculina, que seria realizada este ano e foi postergada para 2021, e os jogos qualificatórios para a Eurocopa feminina, que já estava agendada para o ano que vem.
Segundo informação da Associação Dinamarquesa de Futebol, ainda sem confirmação da Uefa, a Eurocopa feminina de 2021, inicialmente prevista para junho e julho na Inglaterra, será adiada em um ano.
Competições de base organizadas pela confederação também tiveram seu futuro definido. A fase final dos campeonatos de seleções masculinas sub-17 e femininas sub-19, agendados respectivamente para maio e junho, foram cancelados.

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