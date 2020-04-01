Uefa decide manter Liga dos Campeões suspensa e sem data para retorno

Após uma videoconferência entre representantes das 55 federações nacionais que fazem parte da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol, na sigla em português), ficou decidido que a Liga dos Campeões e a Liga Europa permanecerão suspensas e sem previsão de retorno.

Estádios vazios devido à pandemia do coronavírus Crédito: Pixabay

Ambas as competições estão paralisadas desde o dia 13 de março, quando a Uefa decidiu suspendê-las em meio aos temores da pandemia do novo coronavírus na Europa.

Os jogos de seleções nacionais que ocorreriam em junho também foram suspensos, incluindo a repescagem para a Eurocopa masculina, que seria realizada este ano e foi postergada para 2021, e os jogos qualificatórios para a Eurocopa feminina, que já estava agendada para o ano que vem.

Segundo informação da Associação Dinamarquesa de Futebol, ainda sem confirmação da Uefa, a Eurocopa feminina de 2021, inicialmente prevista para junho e julho na Inglaterra, será adiada em um ano.