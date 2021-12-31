Torcida da Inter de Milão responde Lukaku: 'Não importa quem foge'

A Curva Nord, uma das principais torcidas organizadas da Inter de Milão, não engoliu a entrevista de Lukaku em que o centroavante do Chelsea diz querer voltar ao clube italiano. Os torcedores estenderam uma faixa de protesto contra o belga.- Não importa quem corre na chuva, mas conta com fica na tempestade. Adeus, Romelu - diz o protesto da Curva Nord.

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Além de ter irritado os Ultras da Inter de Milão, as palavras do centroavante também incomodaram Thomas Tuchel, técnico do Chelsea. O comandante se disse surpreso com as palavras do camisa nove e que não havia necessidade de criar um clima tenso na equipe.

De acordo com Lukaku, a continuidade na Inter de Milão não foi possível devido aos entraves encontrados com a diretoria italiana em busca de um novo acordo contratual. No entanto, o artilheiro e o protagonista do clube na última temporada afirmou que irá retornar.