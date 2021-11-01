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futebol

Tiago Nunes valoriza resultado do Ceará diante do Flu

Treinador não escondeu a sua alegria por ver o seu time derrotar o Fluminense na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:59

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:59

Crédito: Ceará levou a melhor contra o Flu (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O técnico Tiago Nunes enfim respira aliviado neste começo de semana no Ceará. No último domingo, o Vozão bateu o Fluminense e quebrou um jejum de vitórias na temporada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Animado com o desempenho do seu time, Tiago Nunes rasgou elogios ao seu elenco e falou sobre o espírito de luta no Vozão.
‘É o tipo de vitória que se torna emblemática, porque mostra uma equipe que não desiste, que acredita, que luta até o fim, que inspira muita gente a acreditar também. Tudo isso fez com que a gente construísse um resultado grandioso. Um placar apertado, mas um resultado grandioso. Voltamos definitivamente para o campeonato. Tem muita coisa pela frente, mas demos uma demonstração clara de que é possível’, avaliou o treinador.
Com o triunfo diante do Fluminense, o Ceará alcançou a marca de 36 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro e aparece na 12ª posição.

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