Sport Colatinense terá técnico espanhol na Série B do Capixabão

Quique Silvestre acumula trabalhos em categorias de base de Espanyol (Espanha), Olympiakos (Grécia) e Merano (Itália)