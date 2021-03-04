Siston valoriza atuação dos jovens, mas pondera: 'Não achei suficiente porque Vasco é sinônimo de vitória'

A estreia foi com derrota, mas a atuação não foi para tanto. Assim entende o técnico Diogo Siston. O treinador do time sub-20 foi designado a comandar um grupo formado por juniores e atletas já profissionais, mas de 22 anos, no máximo. Ainda assim ele queria a vitória nesta quarta-feira, em São Januário. O desempenho em campo não foi suficiente.- A base, como o nome diz, é a base. A base da pirâmide. Esses jogadores que a gente tem trabalhado, primeiro, são identificados. Essa geração que jogou hoje vem de 2018, 2019, 2020, chegando na maioria dos campeonatos e ganhando. Eles estão identificados. O Vasco, não à toa, começa com V de vitória. Sinto que, hoje, algumas respostas individuais foram boas. Mas não achei suficiente porque Vasco é sinônimo de vitória - afirmou o treinador, que completou: