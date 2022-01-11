Shakhtar Donetsk encaminha a contratação de David Neres, do Ajax; São Paulo receberá parte do valor

Acostumado a contratar muitos jogadores brasileiros nos últimos anos, o Shakhtar Donetsk está perto de aumentar a sua legião de "brazucas". O clube ucraniano encaminho a chegada do atacante David Neres, revelado pelo São Paulo, que atualmente está no Ajax, da Holanda.A informação foi veiculada inicialmente em diversos portais brasileiros e também internacionais. O atleta de 24 anos recebeu uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões), que não agradou ao clube holandês. Uma nova proposta foi realizada, por cerca de 17 milhões de euros (R$ 108 milhões).

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De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, o acordo está próximo e pode ser anunciado em breve. Segundo o repórter italiano, o Ajax já se movimenta no mercado em busca da chegada de Steven Bergwijn, do Tottenham.

Na atual temporada, David Neres perdeu espaço no Ajax, que é comandando pelo técnico Erik ten Hag. Reserva na equipe holandesa, o camisa 7 fez 22 partidas, sendo 16 delas saindo do banco. O atacante brasileiro marcou quatro gols e deu duas assistências.

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SÃO PAULO RECEBERÁ PARTE DO VALORConfirmando a negociação, o São Paulo também será beneficiado pela venda de Neres. Por ser o clube formador do atleta, o Tricolor Paulista terá direito a 3,0% do valor da transferência, algo em torno de 510 mil euros (R$ 3,2 milhões).