Semedo deve renovar com o Barcelona até 2025

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O lateral direito Nélson Semedo está próximo de acertar uma renovação de contrato com o Barcelona até 2025, de acordo com o “Mundo Deportivo”. No novo acordo, o português aumentaria o seu salário e a cláusula de rescisão contratual, atualmente em 100 milhões de euros (R$ 610 milhões). O atual vínculo do jogador vai até 2022.

Jorge Mendes, empresário do atleta, havia descartado a opção de ampliar sua estadia na Catalunha há alguns meses. O nome de Semedo foi envolvido em diversas especulações de trocas com o Manchester City, Juventus e Inter de Milão, mas nenhuma se concretizou e também não há uma perspectiva de transferência. Dessa forma, a permanência é o mais provável.