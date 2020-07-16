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futebol

Semedo deve renovar com o Barcelona até 2025

Lateral português tem contrato até 2022, foi especulado em diversos clubes para esta janela, mas deve permanecer na Catalunha, receber aumento salarial e na multa...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 12:21

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 12:21
Crédito: AFP
O lateral direito Nélson Semedo está próximo de acertar uma renovação de contrato com o Barcelona até 2025, de acordo com o “Mundo Deportivo”. No novo acordo, o português aumentaria o seu salário e a cláusula de rescisão contratual, atualmente em 100 milhões de euros (R$ 610 milhões). O atual vínculo do jogador vai até 2022.
Jorge Mendes, empresário do atleta, havia descartado a opção de ampliar sua estadia na Catalunha há alguns meses. O nome de Semedo foi envolvido em diversas especulações de trocas com o Manchester City, Juventus e Inter de Milão, mas nenhuma se concretizou e também não há uma perspectiva de transferência. Dessa forma, a permanência é o mais provável.
O jogador de 26 anos é peça importante no elenco e já participou de 38 jogos na temporada e foi responsável por dar seis assistências. O ala é titular na maioria das partidas do Barça e o clube não tem interesse em se desfazer do atleta mesmo tendo o brasileiro Emerson Royal emprestado ao Betis.

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