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Pós pandemia

Sem prazo para volta, Conmebol anuncia protocolo ao Mercosul

O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, afirmou, durante cúpula com chefes de Estado do Mercosul, que a saúde é a prioridade no momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:17

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:17

O goleiro Diego Alves e o meia Diego (D), do Flamengo, erguem a taça da Copa Libertadores 2019 após a vitória, de virada, por 2 a 1 diante do River Plate na final, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na tarde deste sábado (23)
O goleiro Diego Alves e o meia Diego (D), do Flamengo, erguem a taça da Copa Libertadores 2019 após a vitória, de virada Crédito: FERNANDO VERGARA/AP
A Conmebol revelou ter criado um protocolo com especialistas para a retomada de seus campeonatos entre eles, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana, mas afirmou que isso não acontecerá "do dia para a noite". Entre as medidas, está previsto que o retorno aconteça em partidas sem público.
O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, afirmou, durante cúpula com chefes de Estado do Mercosul, que a saúde das pessoas envolvidas no futebol sul-americano é a prioridade no momento, mas deu argumentos econômicos, como geração de empregos proporcionada pelo esporte, para que seja discutida uma eventual retomada.
Em seu discurso aos integrantes do bloco econômico nesta quinta-feira (2), ele disse ainda que o futebol é "um alívio nas tensões sociais, é um canalizador de energias que dissipam o mal-estar e reanimam o espírito. Em circunstâncias como vivemos, o retorno do nosso esporte fica mais importante".
Domínguez também acrescentou que a volta depende dos presidentes dos países envolvidos nas competições, aliados no Mercosul. "Nós, da Conmebol, queremos estar preparados para o dia da volta. Para isso, uma equipe de especialistas elaborou um protocolo para treinamentos, viagens, competições, assim como um manual operativo de saída e chegada de voos de delegações", explicou ele.
"Ele foi concebido para um primeiro momento que começará com partidas sem público. Nossa intenção não é voltar da noite para o dia. O futebol precisa voltar com total segurança, quando vocês, senhores presidentes, com suas autoridades sanitárias, considerarem seguro", concluiu.

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