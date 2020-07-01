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Sem previsão para voltar ao Ninho e observado pelo Milan, joia do Flamengo acelera treinos em casa

Por conta da pandemia do novo coronavírus, atletas da base do Flamengo, como Fabrício Yan, ainda não têm data definida para retorno aos treinos no CT
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LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:18

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:18

Crédito: Reprodução / Instagram
Fabrício Yan, de 16 anos e integrante da categoria sub-17 do Flamengo, mantém as atividades de reforço físico em sua casa e/ou com preparadores físicos particulares, enquanto os treinamentos das categorias de base do clube seguem sem data prevista para retorno. O camisa 10 tem realizado uma forte rotina de exercícios, registrados constantemente em suas redes sociais. O atleta passou a ser observado por gigantes da Europa, sobretudo após marcar um golaço do meio de campo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca Sub-15 do ano passado (veja abaixo). O Milan é o maior interessado na revelação do Flamengo, segundo informou o portal italiano "Pianeta Milan", em junho. Motivado por suas metas, Fabrício segue uma rotina intensa de treinamentos visando a volta ao CT do Fla. Aliás, cabe destacar que Yan perdeu muitos amigos na tragédia dos Garotos do Ninho, em fevereiro de 2019. Na ocasião, ele se encontrava na casa de familiares e se salvou do incêndio no local.
O jovem, cercado de bagagem emocional já cedo, é tido como uma joia no Flamengo e promissor para o mercado europeu, sonhado por Yan. A aguardar a sua evolução quando os campeonatos forem reiniciados.

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