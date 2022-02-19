Sem perder nenhum clássico na 2º passagem pelo São Paulo, Ceni buscar manter 100% contra o Santos

Se preparando para o primeiro clássico do São Paulo da temporada 2022, contra o Santos, Rogério Ceni apresenta um bom retrospecto na sua segunda passagem pelo São Paulo nos clássicos disputados.Desde quando assumiu o comando do Tricolor, após a saída de Hernán Crespo, Ceni comandou a equipe em dois clássicos, no Campeonato Brasileiro 2021. O primeiro jogo disputado foi contra o Corinthians e o segundo contra o Palmeiras.Nas duas ocasiões, o São Paulo venceu as partidas, com 100% de aproveitamento do treinador, somando três gols ao todo nas duas disputas.Porém, na sua primeira passagem pelo Tricolor Paulista como técnico, em 2017, Ceni disputou 8 jogos, porém, a equipe só conseguiu a vitória em duas rodadas, contra o Santos e o Palmeiras. Além disso, foram três empates e três derrotas.Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar seu primeiro do ano, contra o Santos. A busca principal de Ceni é em se manter 100% invicto em clássicos, desde quando assumiu o comando do clube em outubro. O Peixe, por sua vez, se encontra em uma situação delicada. Até o momento, soma duas vitórias na temporada, mas está sem técnico, já que Carille deixou a equipe nesta sexta-feira (18). O time da Baixada vem de uma derrota recente contra o Mirassol, por um placar de 3 a 2.Rogério Ceni disse na coletiva pós jogo contra a Inter de Limeira que o São Paulo já está se preparando e pensando no jogo de domingo (20). O treinador reconheceu que é um jogo mais complicado e ressaltou o fato de ser na Vila Belmiro e não em casa.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022- Eu acho que são duas equipes (Santos e São Paulo) que não conseguiram seus resultados nessa última rodada. Será um jogo complicado, difícil, jogar na Vila é sempre duro. O Santos é uma boa equipe. Amanhã (sexta) nós vamos ver cada um dos que jogaram hoje, como eles voltam, para ver o que a gente tem de melhor em condicionamento físico para que a gente saia com um bom resultado de lá - afirmou.Até o momento, o Tricolor conta com duas vitórias, dois empates e duas derrotas no Paulistão 2022. O San-São acontecerá neste domingo (20), às 18h30, no Estádio da Vila Belmiro.