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futebol

Sem espaço no Real Madrid, Odegaard se aproxima de empréstimo ao Arsenal

Norueguês não vem sendo muito utilizado por Zidane e procura mais minutos em campo. Arsenal vence a concorrência da Real Sociedad e está próximo de fechar o negócio...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 10:30

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:30

Crédito: AFP
A desconfortável situação de Odegaard no Real Madrid está próxima de um desfecho. Sem muito espaço com Zidane, o meia norueguês pediu para ser emprestado e recebeu proposta da Real Sociedad, seu ex-clube, e do Arsenal. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta optou pelo clube inglês e será anunciado nas próximas horas.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Um dos trunfos do Arsenal para ganhar a preferência de Odegaard foi o treinador Mikel Arteta, que ligou para falar pessoalmente com o meia de 22 anos. Nos Gunners, o norueguês terá a primeira experiência no futebol inglês e buscará ter mais minutos em campo.
+ Confira a tabela atualizada da Premier League+ Confira a tabela atualizada da La Liga
Após se destacar pela Real Sociedad na última temporada, Odegaard voltou ao Real Madrid com a esperança de brigar por posição no time titular. No entanto, o meia atuou em apenas nove das 25 partidas do time de Zidane na temporada, das quais cinco foram como titular. Na partida contra o Alcoyano, pela Copa do Rei, ele ficou fora da lista de relacionados por opção técnica.

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