Sem espaço no Real Madrid, Odegaard se aproxima de empréstimo ao Arsenal

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A desconfortável situação de Odegaard no Real Madrid está próxima de um desfecho. Sem muito espaço com Zidane, o meia norueguês pediu para ser emprestado e recebeu proposta da Real Sociedad, seu ex-clube, e do Arsenal. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta optou pelo clube inglês e será anunciado nas próximas horas.

+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Um dos trunfos do Arsenal para ganhar a preferência de Odegaard foi o treinador Mikel Arteta, que ligou para falar pessoalmente com o meia de 22 anos. Nos Gunners, o norueguês terá a primeira experiência no futebol inglês e buscará ter mais minutos em campo.

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