São Paulo x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!

O São Paulo, embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil diante do Flamengo no meio da semana, recebe o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os objetivos são opostos: enquanto os donos da casa buscam a liderança, os cariocas querem fugir da zona de rebaixamento.

O Tricolor é o terceiro colocado, com 36 pontos (e três jogos a menos), e pode alcançar o primeiro lugar caso vença seu jogo e Atlético-MG e Internacional percam seus compromissos. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz terá força total, já que não há baixas pela Covid-19 e o volante Luan retorna de suspensão.

TABELA> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Do outro lado, o Cruz-Maltino é o 17º colocado, primeiro na zona da degola (23 pontos), e não terá Léo Matos, suspenso pelo terceiro amarelo. Além dele, o técnico Ricardo Sá Pinto não poderá contar com Fernando Miguel, Werley, Talles Magno, Benitez, Tiago Reis, Wesley, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, todos diagnosticados com Covid-19.

A dupla Leandro Castan e Miranda, recuperada da doença, foi vista de volta às atividades, no entanto, não se pode confirmar se estarão aptos a atuar no confronto.FICHA TÉCNICASÃO PAULO X VASCOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e Horário: 22 de novembro de 2020, às 16h (de Brasília)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre (SC)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce, Rojas, Lucas Perri e Liziero (lesionados).Pendurados: Hernanes, Léo, Diego Costa, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner.