São Paulo se reapresenta e inicia preparação para Copa do Brasil

Após vencer o Mirassol no último domingo (13), em partida válida pelo Campeonato Paulista 2022, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (14), agora com o foco na preparação para enfrentar o Manaus, pela segunda etapa da Copa do Brasil.Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Mirassol, no domingo, focaram em atividades regenerativas, enquanto os demais trabalharam no gramado junto a Rogério Ceni, com exercícios bastante intensos que privilegiavam a troca de passes com velocidade, a rápida tomada de decisão e movimentação constante.

Diego Costa, que ficou fora do último jogo devido à concussão sofrida no clássico contra o Palmeiras, voltou a treinar com o resto do grupo. Alisson, por sua vez, seguiu na sequência do seu cronograma de aprimoramento físico e realizou exercícios com bola junto ao resto do grupo.Quanto a Igor Vinícius, que se recupera de lesão, foi iniciada a transição com os preparadores físicos, junto a companhia de Calleri, não esteve em Mirassol devido a dores na panturrilha direita, em exercícios no gramado. Gabriel Sara e Gabriel Neves deram sequência aos tratamentos no REFFIS.O São Paulo enfrenta o Manaus, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio do Morumbi