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São Paulo conhece as datas das semifinais que o time disputará no Paulistão Sub-15 e Sub-17

FPF confirma agenda dos torneios, nos quais o time infantil encara a Ferroviária e a equipe juvenil enfrenta o Corinthians; duelos de ida serão na quarta-feira e os de volta no sábado...
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Publicado em 

06 dez 2021 às 18:28

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:28

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista das categorias sub-15 e sub-17. Presente nas duas disputas, o São Paulo soube que abrirá os mata-matas das competições nesta quarta e decidirá vagas nas duas decisões no sábado.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
O time tricolor infantil será o primeiro a atuar nestas semifinais e terá pela frente a Ferroviária na às 9h de quarta-feira, no CT de Cotia. Logo em seguida, a equipe juvenil são-paulina enfrentará o Corinthians às 11h, no mesmo local. No último sábado, o time avançou na competição ao derrotar o Santos por 4 a 2.
Já a partida de volta da equipe sub-15 foi marcada para sábado, às 10h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No mesmo dia e mesmo horário, o time sub-17 são-paulino vai encarar o Timão no estádio do Parque São Jorge.
Na outra semifinal do Campeonato Paulista juvenil, o Palmeiras enfrentará a Ferroviária. Já no mata-mata do torneio estadual sub-15, o Verdão também está presente na luta para ir à decisão e pegará a Internacional de Bebedouro.Também nesta segunda-feira, o time da base feminina do Tricolor venceu o Palmeiras por 3 a 0 em sua estreia na Liga de Desenvolvimento Sub-16, em Sorocaba. Os gols foram marcados por Ana Luiza (2) e Duda Rodrigues.
O time voltará a campo na próxima quarta-feira, às 16h, para enfrentar o Internacional, novamente atuando na cidade do interior paulista, em um confronto que terá transmissão ao vivo pelo canal CBFtv, via Eleven.
Crédito: Garotosdotimesub-17tricolorfestejamgolemvitóriasobreoSantosnosábado(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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