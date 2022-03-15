  • Santos tenta contratação por empréstimo do volante Augustín Almendra, promessa do Boca Juniors
Santos tenta contratação por empréstimo do volante Augustín Almendra, promessa do Boca Juniors

LanceNet

15 mar 2022 às 11:24

O Santos entrou em contato com o Boca Juniors para saber mais informações sobre o meio-campista Agustín Almendra, de 22 anos. O jogador foi oferecido ao Peixe nos últimos dias.O principal entusiasta para a chegada do argentino é o técnico Fabián Bustos. O nome foi aprovado de imediato pelo treinador, que vê características no jogador podem agregar ao elenco do Peixe.
A diretoria, porém, sabe que a negociação não será fácil. O jogador é tratado como grande promessa do futebol argentino e só está sendo negociado após uma briga com o técnico Sebastián Battaglia durante um treinamento da equipe do Boca.
A equipe argentina vê o empréstimo com bons olhos, desde que seja acompanhado de uma cláusula de obrigação de compra em torno de US$ 3 milhões (R$ 15,3 mi) por 50% dos direitos econômicos. O Peixe tenta negociar com os argentinos e apresentar o futebol brasileiro como vitrine.Bustos à espera de reforços
O técnico Fabián Bustos falou sobre a possibilidade de contar com dois reforços no Santos nas próximas semana. A diretoria santista busca o retorno do volante Alison, vendido em agosto do ano passado e do lateral Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil.
“A diretoria está fazendo um esforço em várias negociações para melhorar o plantel. Dois jogadores importantes, Um líder que enfrentei e que é um jogador de muita ascendência no grupo. E outro que trabalhei e que foi campeão equatoriano e que chegou na seleção. Tratando de melhorar o elenco e que possamos trazer frutos”, disse Bustos.
