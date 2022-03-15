Santos tenta contratação por empréstimo do volante Augustín Almendra, promessa do Boca Juniors

O Santos entrou em contato com o Boca Juniors para saber mais informações sobre o meio-campista Agustín Almendra, de 22 anos. O jogador foi oferecido ao Peixe nos últimos dias.O principal entusiasta para a chegada do argentino é o técnico Fabián Bustos. O nome foi aprovado de imediato pelo treinador, que vê características no jogador podem agregar ao elenco do Peixe.
A diretoria, porém, sabe que a negociação não será fácil. O jogador é tratado como grande promessa do futebol argentino e só está sendo negociado após uma briga com o técnico Sebastián Battaglia durante um treinamento da equipe do Boca.
A equipe argentina vê o empréstimo com bons olhos, desde que seja acompanhado de uma cláusula de obrigação de compra em torno de US$ 3 milhões (R$ 15,3 mi) por 50% dos direitos econômicos. O Peixe tenta negociar com os argentinos e apresentar o futebol brasileiro como vitrine.Bustos à espera de reforços
O técnico Fabián Bustos falou sobre a possibilidade de contar com dois reforços no Santos nas próximas semana. A diretoria santista busca o retorno do volante Alison, vendido em agosto do ano passado e do lateral Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil.
“A diretoria está fazendo um esforço em várias negociações para melhorar o plantel. Dois jogadores importantes, Um líder que enfrentei e que é um jogador de muita ascendência no grupo. E outro que trabalhei e que foi campeão equatoriano e que chegou na seleção. Tratando de melhorar o elenco e que possamos trazer frutos”, disse Bustos.