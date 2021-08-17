Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rômulo, do Rongcheng, deseja bom segundo semestre no clube chinês

Meia-atacante brasileiro passou as últimos temporadas atuando na Coreia do Sul...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 13:13
Crédito: Divulgação / CD Rongcheng
O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube. Segundo o jogador, a meta é construir uma história com todos na agremiação.
+ Veja a tabela e os jogos da Libertadores- Estou motivado para construir uma história aqui de títulos e boas atuações. Vou trabalhar muito para ter bons números nesta passagem no clube e para ajudar todos a conquistarem seus objetivos nos próximos anos - afirmou.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Ainda de acordo com o atleta, o futebol chinês tem tudo para continuar crescendo.
- O futebol chinês sempre foi muito forte. Minha ideia é ficar aqui por um tempo. Espero ter uma passagem vitoriosa com a camisa do Rongchang.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados