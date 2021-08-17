Rômulo, do Rongcheng, deseja bom segundo semestre no clube chinês

Crédito: Divulgação / CD Rongcheng

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube. Segundo o jogador, a meta é construir uma história com todos na agremiação.

+ Veja a tabela e os jogos da Libertadores- Estou motivado para construir uma história aqui de títulos e boas atuações. Vou trabalhar muito para ter bons números nesta passagem no clube e para ajudar todos a conquistarem seus objetivos nos próximos anos - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, o futebol chinês tem tudo para continuar crescendo.