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futebol

Rodrigo Muniz, do Fla, é aguardado para acertar empréstimo ao Coritiba

Atacante de 19 anos chegará à Curitiba nesta sexta-feira para realizar exames. Contrato de empréstimo será até o final da Série A do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 17:30

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:30

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O atacante Rodrigo Muniz, do Flamengo, é aguardado nesta sexta em Curitiba. Aos 19 anos, o atleta será emprestado até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro e reforçará o setor ofensivo do Coxa, que, com 10 gols em 12 jogos, tem o pior desempenho da elite nacional ao lado do tradicional rival Athletico.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE! junto à direção do Coritiba. Revelado pelo Desportivo Brasil, Rodrigo Muniz chegou às divisões de base do Flamengo em 2017. Entre os profissionais, marcou um gol em três jogos como profissional - todos pelo Carioca de 2020.Rodrigo Muniz tem contrato com o Flamengo até maio de 2024, e é considerado um dos promissores talentos das divisões de base. Contudo, a concorrência no setor ofensivo é grande no elenco profissional, com Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Pedro, Vitinho, Michael, Lincoln, Pedro Rocha & Cia.

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