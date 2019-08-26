Resumão da 3ª rodada da Copa ES: Serra e Real Noroeste seguem 100%

O Real Noroeste venceu mais uma na Copa Espírito Santo Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

Copa Espírito Santo começa a conhecer quais times estão realmente na briga pelo título, as equipes que vão ter que suar a camisa para sonhar com dias melhores e aquelas que serão mesmo um "bonus stage" para os rivais. Esperto que é, o torcedor capixaba já sabe quem é quem na fila do pão. Se você não sabe, #descubra. O negócio é que até aqui, Real Noroeste e Serra seguem com aproveitamento de 100% e lideram a competição. Vamos ao resumo da terceira rodada. Após três rodadas, acomeça a conhecer quais times estão realmente na briga pelo título, as equipes que vão ter que suar a camisa para sonhar com dias melhores e aquelas que serão mesmo um "bonus stage" para os rivais. Esperto que é, o torcedor capixaba já sabe quem é quem na fila do pão. Se você não sabe, #descubra. O negócio é que até aqui,e Serra seguem com aproveitamento de 100% e lideram a competição. Vamos ao resumo da terceira rodada.

Rio Branco 0 x 0 Pinheiros - Dia do goleiro

Copa Espírito Santo: Rio Branco e Pinheiros empataram em 0 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Daniel Pasti

As equipes não conseguiram balançar as redes, mesmo em uma partida aberta e com os ambos times criando. O Rio Branco se mostrou mais ofensivo, enquanto o Pinheiros tentava criar as chances de perigos nas saídas em velocidade. Na etapa final da partida, a velocidade caiu, o Pinheiros optou por se fechar e jogar por uma bola, enquanto o Capa-Preta parou na boa atuação do goleiro Robinho. , mesmo em uma partida aberta e com os ambos times criando. Ose mostrou mais ofensivo, enquanto o Pinheiros tentava criar as chances de perigos nas saídas em velocidade. Na etapa final da partida, a velocidade caiu, o Pinheiros optou por se fechar e jogar por uma bola, enquanto o Capa-Preta parou na boa atuação do goleiro Robinho.

Serra 1 x 0 Linhares - Rael, o Cruel

Rael, sempre ele, fez o gol único da vitória do Serra sobre o Linhares Crédito: Rafael Chaves/Serra

Em seu terceiro jogo seguido em casa, o Serra conquistou a sua 3ª vitória consecutiva. O Tricolor Serrano derrotou o jovem time do Linhares, por 1 a 0, com um gol do centroavante Rael, o Cruel, e se isolou na ponta da tabela. Mesmo atuando abaixo da expectativa, a Cobra-Coral deu um bote certeiro e o torcedor que foi ao Robertão até cantou "parabéns pra você" para Rael, aniversariante da semana.

Vilavelhense 0 x 2 Vitória - Edinho decide

Edinho fez os dois gols da vitória Alvianil sobre o Vilavelhense na Toca do Índio Crédito: Alberto Borém/Vitória

Desde que retornou ao Vitória, Edinho ainda não havia tido a oportunidade de começar jogando. Neste sábado, o técnico Rodrigo Fonseca deu a chance ao meia e não se arrependeu. Com uma grande atuação, o jogador fez os dois gols do triunfo de 2 a 0 sobre o Vilavelhense, no Gil Bernardes, pela terceira rodada da Copa Espírito Santo 2019.

Tupy 0 x 3 Desportiva - Entrando nos trilhos

A Desportiva não encontrou dificuldades para superar o Tupy na manhã de domingo Crédito: Vinícius Antunes/Divulgação

No meio da última semana, a Desportiva Ferroviária não jogou bem, caiu diante do Real Noroeste e conheceu a sua primeira derrota na Copa Espírito Santo 2019. Na manhã do último domingo (25), contra o modesto Tupy, era o momento de dar a volta por cima. A Locomotiva Grená não fez uma grande partida, mas foi o suficiente para superar o castigado gramado do Gil Bernardes, o adversário e sair de campo com uma boa vitória de 3 a 0. Max, Ayrton e Caetano marcaram os gols.

Real Noroeste 3 x 1 Sport-ES - "Merengou" em casa

Tranquilão, o Real Noroeste venceu a segunda jogando em casa Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste

O Real Noroeste vinha com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, inclusive bateu a Desportiva, na rodada anterior. Jogando em casa contra o fraco Sport-ES, os merengues capixabas não tiveram dificuldades em construir o placar e anotar a terceira vitória na Copinha. Warlei, Igor Santos e "Warlison Lobinho". João Elias descontou para o itinerante adversário.

4ª rodada da Copa Espírito Santo

Vitória x Linhares - Sexta-feira, às 19 horas, no Salvador Costa (Vitória)

Sport-ES x Tupy - Sábado, às 15 horas, no Justiniano de Mello e Silva (Colatina)

Real Noroeste x Serra - Sábado às 15 horas, no Rochão (Águia Branca)

Pinheiros x Vilavelhense - Sábado, às 15 horas, no José Soares Filho (Pinheiros)