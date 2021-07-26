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futebol

Reage, Tricolor! Grêmio acumula sete jogos sem vencer como mandante

Desde o triunfo contra o Brasiliense, o Grêmio obteve quatro empates e três derrotas dentro de casa...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 19:55
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A semana do Grêmio inicia com o modo pressão mais do que ligado dentro e fora das quatro linhas, principalmente após o empate por 1 a 1 diante do América-MG, em casa.
+ Veja a briga do Z-4 no Campeonato Brasileiro no app do LANCE!
Nem mesmo o jogo dentro do seu campo foi capaz de empolgar Felipão e Cia, que terminaram frustrados no duelo direto para sair do Z-4.
O placar de 1 a 1 é só mais uma das decepções que o Grêmio tem causado em sua torcida quando o duelo é na Arena.
Jejum
Agora, o Tricolor acumula seis partidas sem saber o que é vencer como mandante na temporada. O último triunfo ocorreu diante do Brasiliense, pela Copa do Brasil.
Desde então fora sete partidas, com três derrotas e quatro empates, marca nunca antes apresentadas pelo Tricolor em sua casa.
A próxima tentativa para quebrar a marca negativa será no dia 3 de agosto, quando encara o Vitória, pela Copa do Brasil.

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