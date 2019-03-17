Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flamengo x Volta Redonda

Árbitro e assistente são afastados por erros em jogo do Flamengo

Flamengo x Volta redonda: Árbitro e assistente são afastados por erros em jogo

Publicado em 17 de Março de 2019 às 12:52

Publicado em 

17 mar 2019 às 12:52
Crédito: Divulgação
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou na noite de sábado (16)  o afastamento do árbitro Pathrice Wallace Correa Maia e da auxiliar Raquel Matos das próximas rodadas da Taça Rio. A decisão aconteceu depois dos erros cometidos pela dupla no empate do Flamengo por 0 a 0 diante do Volta Redonda, no Maracanã.
No duelo realizado sábado, pela antepenúltima rodada da Taça Rio, Raquel impediu a vitória do Flamengo ao assinalar incorretamente impedimento de Hugo Moura nos acréscimos. O volante, improvisado na zaga, completou para o gol o rebote em chute de Diego, mas o lance foi anulado, prejudicando o time rubro-negro.
O Flamengo ainda reclamou bastante de um pênalti também no segundo tempo. Aos 20 minutos, Rodinei aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou a bola, que tocou no braço de Luiz Paulo. A arbitragem considerou o lance como legal.
"O Grupo de Gerenciamento de Problemas (GGP) da Comissão de Arbitragem analisou os lances de Flamengo 0 x 0 Volta Redonda, pela Taça Rio, e decidiu pelos afastamentos do árbitro Pathrice Maia e da assistente Raquel Matos pelas próximas rodadas", limitou-se a explicar a Ferj.
Vice-líder do Grupo C da Taça Rio, o Flamengo volta a campo na terça-feira, quando visita o Madureira no Maracanã. Já o Volta Redonda atua na quinta, diante da Cabofriense, também fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados