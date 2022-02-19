Projeto apresentado pelo Corinthians foi fundamental para aceite de Luis Castro

Cada vez mais perto do Corinthians, o técnico Luis Castro acabou sendo convencido pelo projeto de carreira apresentado pelo Timão. Nesse momento, clube e treinador já estão acertado e nem mesmo a parte salarial foi empecilho para o aceite. O que trava nesse momento é a multa rescisória de Luis Castro, que está empregado dirigindo o Al-Duhail, do Qatar.

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Nesse momento há conversas entre o estafe do técnico e a direção da equipe catari sobre a possibilidade de uma rescisão. No entanto, inicialmente a cúpula do Duhail não se mostrou aberta em ceder, mesmo, inclusive, já tendo na mira um substituto para Castro. Para apressar a situação, o Timão já passa a admirir a possibilidade de negociar com a equipe asiática o valor da multa e pagar parte.

O valor para qualquer clube tirar Luis Castro do Al-Duhail gira em torno de 1 e 1,2 milhões de dólares (R$ 5 a 6 milhões aproximadamente) .

O Botafogo também negociava para que o português fosse o substituto de Enderson Moreira, recentemente demitido do Glorioso, mas o projeto apresentado pelo Timão, que continha dois anos de contrato e um plano esportivo mais sólido chamou a atenção de Castro, que optou pela equipe paulista.

No clube carioca, Luis Castro seria o homem de confiança do americano John Textor, que desponta como grande investidor da equipe no processo de transformação do Botafogo em Sociedade Anônima, na construção de um novo Botafogo. O conhecimento de Luis com trabalho de formação, algo em que ele participou durante uma década no Porto, seria fundamental para isso. Já o Corinthians, diferentemente do Fogão, apresenta um trabalho de consolidação, já com peças para campanhas vitoriosas e, ao mesmo tempo, jogadores jovens, mas promissores, para serem maturados.

Ainda não houve acerto oficial entre as partas, mas a situação está caminhando em passos largos para que aconteça ainda essa semana. Enquanto isso, Luis Castro segue trabalhando com o elenco do Al-Dhuail, visando o duelo contra o Qatar SC, na próxima segunda-feira (21), pela 19ª rodada do campeonato catari.