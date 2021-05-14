Previsões, festa com Caio Paulista e persistência: os bastidores da virada do Fluminense na Libertadores

Clima leve antes e muita comemoração depois. Assim foi o vestiário do Fluminense na partida diante do Independiente Santa Fe (COL), na última quarta-feira, pela Libertadores. O elenco, confiante no pré-jogo, celebrou a virada por 2 a 1 com gols de Fred, que se tornou o terceiro brasileiro que mais marcou na competição, e de Caio Paulista, saindo do banco para ser o herói.
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Com o resultado, o Flu encaminhou bem a vaga nas oitavas de final e precisa de apenas um empate para se classificar. Além da resenha bem humorada costumeira, o técnico Roger Machado e o capitão Fred lideraram os discursos antes de a equipe entrar no gramado.
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- Coração quente e mente fria. Envolvido com o jogo emocionalmente e lúcido para tomar as melhores decisões. Nosso maior adversário é a qualidade deles. Vamos tirar a qualidade deles e colocar a nossa. Humildade para reconhecer o adversário, qualidade e trabalhar para não deixar eles jogarem. Quando colocar a bola no pé, jogamos. Se formos bons, tivermos a melhor metodologia de treinos, gerirmos melhor o ambiente, vamos contribuir em 30%, o restante são vocês que fazem. Principalmente quando encontram o que leva vocês para dentro do campo. Saber que a cada momento a gente só está perto da vitória porque reunimos tudo isso e levamos para o campo. Confia - disse Roger.
- O outro estava morto porque tomaram duas porradas, ganharam uma ressuscitou. Não escolhemos jogo para ganhar. Sabemos que a construção da nossa vitória é em cada dividida, na primeira bola, na bola parada, na orientação. Independente de jogo, vamos dar a nossa vida. Entrar com seriedade. Não é porque ganhamos lá que aqui vai ser fácil. O time deles é bom. Vamos para cima. Focado os 90 minutos - falou Fred.Após a partida, muita comemoração de todo elenco e do herói da partida, Caio Paulista, que disse saber que faria o gol. "Estava muito confiante", afirmou antes de entrar no vestiário para ser celebrado por todos.
- Tem nem como explicar, eu nem lembro. Passe lindo do Cazares, eu gritei ele, que me olhou e jogou por cima. Fui frio ali na cara do gol. Ele (Cazares) falou que me daria um presente - lembrou.
- Falei para ele se eu pegar na bola e girar, tu corre - brincou Cazares.
Calegari mostra os machucados e arranhões que ganhou durante o confronto, mas exalta o espírito de Libertadores. Já Fred, eleito melhor da partida, dedicou o prêmio a Caio Paulista e brincou só dará o troféu a ele quando receber três passes e o companheiro fizer um gol em um jogo. No fim, Roger exaltou a superação tricolor e a paciência do herói da vitória.
- Quando o time mostra outro tipo de jogo para sobrepor a dificuldade que estávamos tendo, e teve a persistência para ficar na partida. Falei para o Nene no primeiro tempo que não estava legal, mas vamos manter o zero no placar. Nem sempre vamos atuar bem, mas tem os cinco valores que coloquei ali. Primeiro ser persistente, tivemos garra e fomos unidos. Não tinha outro jeito, vai sair. Papai do céu olha para baixo. Queria fazer uma referência importante. (O Caio Paulista) trabalhou quietinho, mesmo sem ser relacionado para vários jogos. Se preparando para este momento. Está de parabéns. Vai ter outros momentos, 10, 15, 20 minutos. Demorou dois segundos para dominar e fazer o gol. Deu tempo de fazer o gol e ajudar. Vamos comemorar - completou Roger.