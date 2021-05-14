Previsões, festa com Caio Paulista e persistência: os bastidores da virada do Fluminense na Libertadores

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Clima leve antes e muita comemoração depois. Assim foi o vestiário do Fluminense na partida diante do Independiente Santa Fe (COL), na última quarta-feira, pela Libertadores. O elenco, confiante no pré-jogo, celebrou a virada por 2 a 1 com gols de Fred, que se tornou o terceiro brasileiro que mais marcou na competição, e de Caio Paulista, saindo do banco para ser o herói.

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Com o resultado, o Flu encaminhou bem a vaga nas oitavas de final e precisa de apenas um empate para se classificar. Além da resenha bem humorada costumeira, o técnico Roger Machado e o capitão Fred lideraram os discursos antes de a equipe entrar no gramado.

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- Coração quente e mente fria. Envolvido com o jogo emocionalmente e lúcido para tomar as melhores decisões. Nosso maior adversário é a qualidade deles. Vamos tirar a qualidade deles e colocar a nossa. Humildade para reconhecer o adversário, qualidade e trabalhar para não deixar eles jogarem. Quando colocar a bola no pé, jogamos. Se formos bons, tivermos a melhor metodologia de treinos, gerirmos melhor o ambiente, vamos contribuir em 30%, o restante são vocês que fazem. Principalmente quando encontram o que leva vocês para dentro do campo. Saber que a cada momento a gente só está perto da vitória porque reunimos tudo isso e levamos para o campo. Confia - disse Roger.

- O outro estava morto porque tomaram duas porradas, ganharam uma ressuscitou. Não escolhemos jogo para ganhar. Sabemos que a construção da nossa vitória é em cada dividida, na primeira bola, na bola parada, na orientação. Independente de jogo, vamos dar a nossa vida. Entrar com seriedade. Não é porque ganhamos lá que aqui vai ser fácil. O time deles é bom. Vamos para cima. Focado os 90 minutos - falou Fred.Após a partida, muita comemoração de todo elenco e do herói da partida, Caio Paulista, que disse saber que faria o gol. "Estava muito confiante", afirmou antes de entrar no vestiário para ser celebrado por todos.

- Tem nem como explicar, eu nem lembro. Passe lindo do Cazares, eu gritei ele, que me olhou e jogou por cima. Fui frio ali na cara do gol. Ele (Cazares) falou que me daria um presente - lembrou.

- Falei para ele se eu pegar na bola e girar, tu corre - brincou Cazares.

Calegari mostra os machucados e arranhões que ganhou durante o confronto, mas exalta o espírito de Libertadores. Já Fred, eleito melhor da partida, dedicou o prêmio a Caio Paulista e brincou só dará o troféu a ele quando receber três passes e o companheiro fizer um gol em um jogo. No fim, Roger exaltou a superação tricolor e a paciência do herói da vitória.