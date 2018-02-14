Preços dos ingressos de Boavista x Flamengo no Klebão são divulgados

O Flamengo já tem o Kleber Andrade como a sua segunda casa Crédito: Divulgação

O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será o palco da final da Taça Guanabara, neste domingo, às 17 horas, entre Boavista e Flamengo: e o valor dos ingressos já foi divulgado.

Os ingressos para a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca serão vendidos por R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira), já disponíveis pela internet, no site www.meubilhete.com . Nos pontos físicos, a venda começa nesta quinta-feira (15) pela manhã, a partir do horário de abertura de cada loja, com a novidade de o pagamento poder ser realizado no cartão de crédito, parcelado em até 3 vezes sem juros.

A capacidade do Estádio Kléber Andrade para a partida será de 21 mil torcedores.

PROMOÇÃO

Leitores do jornal Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto que será publicado no jornal a partir desta quinta-feira (15).

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

SERVIÇO

Boavista x Flamengo

Local: Estádio Kléber Andrade

Data: 18 de fevereiro

Horário: 17h

Ingressos: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira), em dinheiro ou no cartão (parcelado em até 3x sem juros). Gratuidade para crianças de até 2 anos.