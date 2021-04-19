Pouso Alegre chega à última rodada com chances de avançar às semifinais do Campeonato Mineiro

O Pouso Alegre conquistou uma vitória importante sobre o Cruzeiro, no domingo, 17 de abril, por. 1x0, gol de Paulo Henrique O resultado no Manduzão manteve a esperança da equipe do Sul de Minas ir às semifinais do Campeonato Mineiro. Capitão da equipe e um dos principais personagens no jogo, Salino enalteceu a qualidade do grupo e falou sobre a campanha no Mineiro.

-Nós podíamos estar melhores na tabela. Deixamos escapar alguns pontos bobos durante o campeonato que agora estão fazendo falta. Mas não temos que lamentar, temos que enaltecer a qualidade do grupo e de toda a comissão técnica. Vencemos o Cruzeiro, fizemos um jogo muito bom contra o Atlético e acho que merecemos essa vaga na próxima fase do torneio. Estamos fazendo uma campanha muito boa até aqui. Queremos mais. Temos condições de brigar por coisas maiores e vamos em busca desse objetivo- disse. De acordo com o site Footstats, especializado em estatísticas, Salino foi o melhor em desarmes na partida, com sete e o jogador com mais faltas recebidas, cinco.