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futebol

Pouso Alegre chega à última rodada com chances de avançar às semifinais do Campeonato Mineiro

O time do Sul de Minas conta com a experiência de Leandro Salino na boa campanha da equipe comandada por Emerson Ávila...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:40

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 19:40
Crédito: Leandro Salino, à esquerda, foi um dos nomes do jogo diante da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Pouso Alegre conquistou uma vitória importante sobre o Cruzeiro, no domingo, 17 de abril, por. 1x0, gol de Paulo Henrique O resultado no Manduzão manteve a esperança da equipe do Sul de Minas ir às semifinais do Campeonato Mineiro. Capitão da equipe e um dos principais personagens no jogo, Salino enalteceu a qualidade do grupo e falou sobre a campanha no Mineiro.
-Nós podíamos estar melhores na tabela. Deixamos escapar alguns pontos bobos durante o campeonato que agora estão fazendo falta. Mas não temos que lamentar, temos que enaltecer a qualidade do grupo e de toda a comissão técnica. Vencemos o Cruzeiro, fizemos um jogo muito bom contra o Atlético e acho que merecemos essa vaga na próxima fase do torneio. Estamos fazendo uma campanha muito boa até aqui. Queremos mais. Temos condições de brigar por coisas maiores e vamos em busca desse objetivo- disse. De acordo com o site Footstats, especializado em estatísticas, Salino foi o melhor em desarmes na partida, com sete e o jogador com mais faltas recebidas, cinco.
O Pouso Alegre enfrenta na última rodada a Tombense, em confronto direto do G4. O clube tem 15 pontos e ocupa a sexta colocação e ainda tem chances de obter uma das vagas nas semifinais do Campeonato Mineiro.

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