Por projeto, Botafogo não desiste e ainda tenta final feliz por Luís Castro, técnico perto do Corinthians

O Botafogo sabe que é difícil, mas não desistiu de Luís Castro. O clube de General Severiano ainda tenta uma "cartada final" pelo treinador português, que está com situação encaminhada para acertar com o Corinthians. Entre tudo, o projeto de médio/longo prazo é algo que o Alvinegro coloca à mesa para tentar convencer o comandante.+ Projeto de médio prazo, prioridade e tempo: como o Botafogo tenta superar o Corinthians por Luís Castro

A questão é que as conversas com o Timão já estão bem avançadas - Luís Castro aceitou os números apresentados pela equipe do Parque São Jorge. O time paulista, inclusive, já se organiza para tentar pagar a multa do treinador com o Al-Duhail, do Qatar. O valor gira entre 1 e 1,2 milhão de euros (R$ 5,8 a R$ 6,9 milhões, na cotação atual).

John Textor, que toca as negociações com Luís Castro diretamente desde o início, teve um novo contato com o português e o estafe na última sexta-feira. O norte-americano voltou a explicar o projeto e a importância que o técnico, desde sempre o "Plano A" do Botafogo para ser o treinador, teria. A importância de criar algo ordenado entre categorias de base e time principal é o 'holofote' do Alvinegro.Um dos argumentos que Textor colocou à mesa é que, no Glorioso, Luís Castro teria tempo e recursos para desenvolver uma equipe e um estilo de jogo. Apesar do Botafogo não disputar competições de destaque na temporada, o empresário alegou que a pressão por resultados imediatos no Corinthians é bem maior.

Há esperança de um final feliz, mas as pessoas envolvidas com Textor sabem que Luís Castro está inclinado a aceitar o Corinthians - o acerto, inclusive, pode acontecer já neste fim de semana. Vale lembrar que o Glorioso também tinha números financeiros avançados com o português, que optou pelo Timão.

O Botafogo já trabalha com mais opções, também estrangeiras, para assumir o comando da equipe caso Castro realmente acerte com o Timão. As conversas deverão ser aceleradas a partir do momento que - e se - o português for anunciado como novo treinador do Corinthians.