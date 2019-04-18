Home
>
Futebol
>
Podendo sediar Mundial Sub-17, como está a categoria de base no ES?

Podendo sediar Mundial Sub-17, como está a categoria de base no ES?

A falta de recursos já tão sabida para os times profissionais é infinitamente maior quando se fala da base, mas 12 equipes do SUB-17 estão inscritas no Estadual deste ano