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futebol

Pepê vibra com bom momento pelo Grêmio

Atacante foi decisivo nesta terça-feira e abriu o caminho da vitória diante da Católica...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:58

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 22:58
Crédito: AFP
Na noite desta terça-feira, o Grêmio derrotou a Universidad Católica por 2 a 0 e ficou muito perto de garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores da América.Um dos responsáveis pelo triunfo foi o atacante Pepê, que anotou o primeiro gol da vitória, o segundo na competição continental.
‘Graças a Deus, estou em um bom momento e tenho ajudado meus amigos com gols. Isso é fundamental. Cada gol é importante para mim e fico feliz em ajudar meus companheiros’, afirmou.
Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança isolada da chave E, com 10 pontos. Na rodada final, o time de Portaluppi encara o América de Cali.

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