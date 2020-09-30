Pepê vibra com bom momento pelo Grêmio

Na noite desta terça-feira, o Grêmio derrotou a Universidad Católica por 2 a 0 e ficou muito perto de garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores da América.Um dos responsáveis pelo triunfo foi o atacante Pepê, que anotou o primeiro gol da vitória, o segundo na competição continental.
‘Graças a Deus, estou em um bom momento e tenho ajudado meus amigos com gols. Isso é fundamental. Cada gol é importante para mim e fico feliz em ajudar meus companheiros’, afirmou.
Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança isolada da chave E, com 10 pontos. Na rodada final, o time de Portaluppi encara o América de Cali.