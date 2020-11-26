Pedro trabalha com bola no Ninho e se prepara para volta no Flamengo

Após um dia de folga, a reapresentação do Flamengo nesta quinta, no Ninho do Urubu, foi de boas notícias para o técnico Rogério Ceni. Além de Isla não ter lesão constatada, o centroavante Pedro foi ao campo do CT e fez uma atividade, ainda separado do grupo principal, com bola. Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, sofrida em passagem pela Seleção Brasileira, o camisa 21 realizou "trabalho de transição", conforme divulgado pelo clube, e é preparado para retornar contra o Racing, na próxima terça, pela Libertadores.