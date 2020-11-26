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Pedro trabalha com bola no Ninho e se prepara para volta no Flamengo

Centroavante, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante passagem pela Seleção Brasileira, realizou trabalho de transição nesta quinta-feira...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 17:27
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após um dia de folga, a reapresentação do Flamengo nesta quinta, no Ninho do Urubu, foi de boas notícias para o técnico Rogério Ceni. Além de Isla não ter lesão constatada, o centroavante Pedro foi ao campo do CT e fez uma atividade, ainda separado do grupo principal, com bola. Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, sofrida em passagem pela Seleção Brasileira, o camisa 21 realizou "trabalho de transição", conforme divulgado pelo clube, e é preparado para retornar contra o Racing, na próxima terça, pela Libertadores.
Pedro atuou pelo Brasil, contra o Peru no dia 13 de novembro, e retornou ao Flamengo, no dia 15, com o problema muscular. Desde então, desfalcou o Rubro-Negro contra Atlético-GO, São Paulo, Coritiba e Racing, da Argentina.
Confira imagens do trabalho realizado pelo centroavante nesta quinta-feira.

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