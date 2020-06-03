Patrick sonha com título no Internacional

Se a década de 2000 foi gloriosa para o Internacional, a passada não terminou d maneira positiva. Com queda para a Série B do futebol nacional, o torcedor Colorado teve que ver o Grêmio, seu maior rival, assumir o papel de protagonismo no estado e faturar os principais títulos dentro e fora do Rio Grande.E MAIS:Meio-campista do Real Madrid muda de representantePresidente do Porto diz que Covid fez clube deixar de ganhar R$ 855 miPalmeiras fará novos testes cardíacos no elenco e cita lesões na AlemanhaUm dos jogadores mais antigos do Inter é o volante Patrick, que desembarcou no clube em 2018 e não esconde o desejo de acabar com a seca de títulos para coroar a sua passagem no Beira-Rio.