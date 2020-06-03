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futebol

Patrick sonha com título no Internacional

No clube desde a temporada 2018, o volante ainda não faturou nenhuma taça com a camisa do Colorado...

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 01:03

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 01:03
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se a década de 2000 foi gloriosa para o Internacional, a passada não terminou d maneira positiva. Com queda para a Série B do futebol nacional, o torcedor Colorado teve que ver o Grêmio, seu maior rival, assumir o papel de protagonismo no estado e faturar os principais títulos dentro e fora do Rio Grande.E MAIS:Meio-campista do Real Madrid muda de representantePresidente do Porto diz que Covid fez clube deixar de ganhar R$ 855 miPalmeiras fará novos testes cardíacos no elenco e cita lesões na AlemanhaUm dos jogadores mais antigos do Inter é o volante Patrick, que desembarcou no clube em 2018 e não esconde o desejo de acabar com a seca de títulos para coroar a sua passagem no Beira-Rio.
‘Falta um título para coroar a trajetória. Batemos na trave ano passado, mas espero que eu consiga participar de uma conquista com o clube, que é uma marca muito gratificante’, afirmou.
Lembrando que, o último título do Internacional foi em 2016, quando a equipe derrotou o Juventude e faturou o Gauchão. E MAIS:

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