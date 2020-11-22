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futebol

Patrick de Paula lamenta revés, mas exalta entrega do Palmeiras: ‘Soubemos controlar o jogo’

Cria da Academia foi um dos destaques do Verdão na derrota por 1 a 0, diante do Goiás, no Estádio da Serrinha
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Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 23:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 23:31
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Com mais de 20 desfalques dentre os casos de Covid-19 e lesões, o Palmeiras saiu do derrotado do Estádio da Serrinha. Um dos destaques do Verdão no revés diante do Goiás, em duelo válido pelo Brasileirão, Patrick de Paula lamentou o gol sofrido nos acréscimos e elogiou a entrega da equipe.
– A gente fez um bom jogo. Infelizmente, tivemos um jogador a menos durante a partida, mas soubemos controlar o jogo, tivemos mais oportunidades e chegamos mais no ataque. Acabamos tomando o gol no último lance, acontece – falou a Cria da Academia.
Ainda que o Palmeiras tenha perdido a chance de assumir a terceira posição na tabela do Brasileirão, o camisa 5 destacou a necessidade do time se concentrar na disputa da Libertadores.– Agora, é desligar um pouco do Brasileiro e pensar na Libertadores, já que temos uma batalha pela frente – finalizou.
Nesta quarta-feira (25), os comandados por Abel Ferreira vão enfrentar do Delfín, do Equador, em partida válida pelas oitavas de final da principal competição da América.
No Brasileiro, por sua vez, o Verdão segue na quinta colocação. O Flamengo, líder do Brasileirão, venceu o Coritiba e abriu cinco pontos de vantagem.

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