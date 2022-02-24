Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Passo firme, com goleada e autoridade de quem sabe jogar a Copa do Brasil', celebrou Ronaldo
futebol

'Passo firme, com goleada e autoridade de quem sabe jogar a Copa do Brasil', celebrou Ronaldo

O dono da SAF do Cruzeiro vibrou com a classificação da Raposa sobre o Sergipe ...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 00:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 00:34
O Cruzeiro venceu o Sergipe por 5 a 0, nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, fora de casa e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. E o dono da SAF cruzeirense, Ronaldo, foi às redes sociais se manifestar sobre o triunfo azul.
O Fenômeno comemorou a classificação da Raposa e destacou que o clube sabe jogar a competição mata-mata, da qual é a maior vencedora, com seis conquistas. - Primeiro passo firme, com goleada e autoridade de quem sabe jogar a Copa do Brasil. Cada vez mais os princípios de jogo do Cruzeiro vão ficando evidentes! Parabéns pela entrega - postou Ronaldo.
Com o triunfo, o Cruzeiro embolsou R$ 2,7 milhões ,, sendo 1,5 milhão só por ter avançado de fase. A Raposa tentará buscar mais R$ 1,9 milhão em duelo diante do Tuntum, do Maranhão, também em jogo único, no interior nordestino, ainda sem data para acontecer.
Crédito: iOtimecelesteaplicouumagoleadade5a0sobreoSergipeepassoudefase-(@staff_images/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados