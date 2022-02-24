'Passo firme, com goleada e autoridade de quem sabe jogar a Copa do Brasil', celebrou Ronaldo

O Cruzeiro venceu o Sergipe por 5 a 0, nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, fora de casa e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. E o dono da SAF cruzeirense, Ronaldo, foi às redes sociais se manifestar sobre o triunfo azul.

O Fenômeno comemorou a classificação da Raposa e destacou que o clube sabe jogar a competição mata-mata, da qual é a maior vencedora, com seis conquistas. - Primeiro passo firme, com goleada e autoridade de quem sabe jogar a Copa do Brasil. Cada vez mais os princípios de jogo do Cruzeiro vão ficando evidentes! Parabéns pela entrega - postou Ronaldo.

Com o triunfo, o Cruzeiro embolsou R$ 2,7 milhões ,, sendo 1,5 milhão só por ter avançado de fase. A Raposa tentará buscar mais R$ 1,9 milhão em duelo diante do Tuntum, do Maranhão, também em jogo único, no interior nordestino, ainda sem data para acontecer.