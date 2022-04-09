Nonato lamenta empate do Fluminense na estreia no Brasileirão: 'Pecamos no último passe'

O Fluminense empatou em 0 a 0 contra o Santos no Maracanã, na estreia do Brasileirão, neste sábado. Após a partida, o meia Nonato falou um pouco da atuação da equipe tricolor:- Tivemos um número de finalizações superior e dominamos as ações no último terço. Faltou acertar o último passe, pecamos nisso, mas não foi por falta de tentativas. Queríamos sair com a vitória, mas sabemos como é o Brasileirão. É importante somar pontos e é só o começo do campeonato. Tem muita coisa para acontecer - disse Nonato.

Quando perguntado sobre a atuação do meio-campista Nathan, que saiu vaiado ao ser substituído:

- É um jogador de extrema qualidade. O currículo dele não deixa mentir. Tem plena confiança do Abel e de toda a equipe. Ele atua na mesma posição que o Ganso, mas as características são diferentes, mas acaba que a qualidade não cai. Às vezes, a ocasião é pedido um jogador ou outro, mas o Abel tem isso na mão e sabe decidir da melhor forma.

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Nonato ainda completou sua entrevista falando de Paulo Henrique Ganso, que não jogou por ter sido poupado:

- É um cara que faria falta em qualquer time do Brasil. Ele é diferenciado, mas confiamos em qualquer um que entre no lugar dele. Talvez, a característica mude um pouco, mas ele faz falta em qualquer equipe pela capacidade técnica e de cadenciar o jogo, que a equipe faz muito bem.