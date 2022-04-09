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futebol

Nonato lamenta empate do Fluminense na estreia no Brasileirão: 'Pecamos no último passe'

Meio-campista também elogiou Nathan e falou da ausência de Ganso contra o Santos...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 20:43
O Fluminense empatou em 0 a 0 contra o Santos no Maracanã, na estreia do Brasileirão, neste sábado. Após a partida, o meia Nonato falou um pouco da atuação da equipe tricolor:- Tivemos um número de finalizações superior e dominamos as ações no último terço. Faltou acertar o último passe, pecamos nisso, mas não foi por falta de tentativas. Queríamos sair com a vitória, mas sabemos como é o Brasileirão. É importante somar pontos e é só o começo do campeonato. Tem muita coisa para acontecer - disse Nonato.
Quando perguntado sobre a atuação do meio-campista Nathan, que saiu vaiado ao ser substituído:
- É um jogador de extrema qualidade. O currículo dele não deixa mentir. Tem plena confiança do Abel e de toda a equipe. Ele atua na mesma posição que o Ganso, mas as características são diferentes, mas acaba que a qualidade não cai. Às vezes, a ocasião é pedido um jogador ou outro, mas o Abel tem isso na mão e sabe decidir da melhor forma.
+ Veja as atuações do Fluminense contra o Santos
Nonato ainda completou sua entrevista falando de Paulo Henrique Ganso, que não jogou por ter sido poupado:
- É um cara que faria falta em qualquer time do Brasil. Ele é diferenciado, mas confiamos em qualquer um que entre no lugar dele. Talvez, a característica mude um pouco, mas ele faz falta em qualquer equipe pela capacidade técnica e de cadenciar o jogo, que a equipe faz muito bem.
Crédito: NonatocomentousobreoempatedoFluminensecontraoSantos(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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