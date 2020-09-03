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Na Liga das Nações, Holanda enfrenta a Polônia, que estará desfalcada de Robert Lewandowski

Após a saída de Ronald Koeman para o Barcelona, Dwight Lodeweges, que era auxiliar do holandês, assume como treinador interino nas duas primeiras rodada da competição...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 15:32
Crédito: AFP
Nesta sexta, a Holanda recebe a Polônia em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. A partida está marcada para às 15h45 (horário de Brasília), no Johan Crujff Arena. Além delas, Itália e Bósnia Herzegovina também fazem parte do Grupo 1 e jogam no mesmo horário.
Após perder o técnico Ronald Koeman, que decidiu se desligar da seleção holandesa e assumir o Barcelona, a federação definiu que não irá se apressar para escolher um substituto. Com isso, Dwight Lodeweges, que era auxiliar do holandês, assumiu como treinador interino nas duas primeiras rodada da competição (Polônia e Itália).
Invicta há seis jogos (cinco vitórias e um empate), a seleção busca manter o caminho das vitórias após seus dois últimos vexames: não ter se classificado para a Eurocopa 2016 e pra a Copa do Mundo 2018.
Na Polônia, o técnico Jerzy Brzęczek decidiu não convocar o craque e capitão de sua seleção: Robert Lewandowski. Ele optou por poupá-lo após o desgaste do atleta, que esteve envolvido em vários jogos decisivos no último mês. Além dele, Arkadiusz Reca também será desfalque por estar lesionado.
Prováveis escalações
Holanda: J. Cillessen, N. Ake, V. van Dijk, O. Wijndal, J. Veltman, G. Wijnaldum, D. van de Beek, F. de Jong; Q. Promes, M. Depay, L. de Jong. Técnico: Dwight Lodeweges.
Polônia: W. Szczesny, B. Bereszynski, K. Glik, M. Rybus, J. Bednarek; J. Goralski, G. Krychowiak, K. Grosicki, P. Zielinski, S. Szymanski; K. Piatek. Técnico: Jerzy Brzęczek.

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