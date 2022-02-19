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futebol

Marrony deve ser o próximo reforço do Internacional

Clube gaúcho já estaria acertado com o Midtjylland pela volta do atacante ao futebol brasileiro...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 10:56
O jornalista Venê Casagrande publicou em suas redes sociais que o Internacional chegou a um acordo para a aquisição do atacante Marrony, jogador que está no Midtjylland-DIN desde agosto do ano passado quando foi negociado pelo Atlético-MG.Fique atualizado com o aplicativo de resultados do LANCE!Em valores, o jornalista apontou que a aquisição de 60% dos direitos econômicos teve o custo de 3,2 milhões de euros (equivalente a R$ 19,2 milhões) com a opção fixada de adquirir, pelo menos, mais 10% por 800 mil euros, pouco menos de R$ 5 milhões, condicionado a metas.
A expectativa é de que o jogador chegue na próxima semana a cidade de Porto Alegre para cumprir os trâmites finais da negociação no que se refere a exames médicos e assinatura contratual.
Aos 23 anos de idade, o avante formado nas categorias de base do Vasco, onde também se profissionalizou, fez somente nove partidas pela equipe da Dinamarca.
Essa é a segunda contratação para a temporada 2022 do Inter de uma figura que exerça o papel de centrovante. Antes, o clube contratou Wesley Moraes por empréstimo do Aston Villa-ING.
Crédito: Divulgação/Mitdjylland

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