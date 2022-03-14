  • Manchester City pressiona, mas fica no empate sem gols com o Crystal Palace no Campeonato Inglês
futebol

Manchester City pressiona, mas fica no empate sem gols com o Crystal Palace no Campeonato Inglês

Time de Pep Guardiola tem quase 20 finalizações na partida, mas não consegue furar a retranca da equipe de Patrick Vieira. Cityzens chegam aos 70 pontos e seguem na liderança...
LanceNet

Publicado em 14 de Março de 2022 às 18:54

Tudo igual em Londres. Nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, o time de Guardiola chegou aos 70 pontos, enquanto os londrinos foram a 34 pontos.PRESSÃOComo era de se esperar, o Manchester City foi quem controlou as ações do primeiro tempo e criou boas chances de gol. Primeiro Bernardo Silva pegou rebote de Guaita, tentou driblar o goleiro, mas mandou para fora. Depois, João Cancelo arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave e Laporte mandou para fora na sobra.
MAIS PRESSÃOA etapa final foi praticamente um treino de ataque contra defesa do Manchester City e o time de Guardiola novamente dominou a partida na capital britânica. Os Cityzens criaram boas chances, uma delas depois de Grealish tocou para Bernardo Silva dentro da pequena área, mas o português não conseguiu alcançar a bola. O Palace, por sua vez, apostou em contra-ataques.
SEQUÊNCIA​Crystal Palace e Manchester City voltam a campo no fim de semana, ambos pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. No domingo, às 9h30 (de Brasília), o time de Londres encara o Everton, em casa. No mesmo dia, os comandados de Pep Guardiola têm compromisso com o Southampton, fora de casa, às 12h (de Brasília).
Crédito: Manchester City tenta o bicampeonato consecutivo da Premier League (Foto: BEN STANSALL/AFP

