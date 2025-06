Definidos

Oitavas da Copa do Brasil: veja como ficaram os confrontos

Flamengo e Atlético-MG vão reeditar a final de 2024. Vasco encara o CSA, Fluminense pega Internacional, e Botafogo duela contra o Bragantino. Confira todos os confrontos

As 16 equipes que seguem na disputa da Copa do Brasil conheceram seus adversários na oitavas de final da competição. Na tarde desta segunda-feira (02), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. >