Maior parceiro de Pelé no Santos, Coutinho morre aos 75 anos

Morreu nesta segunda-feira Coutinho, ídolo do Santos que fez história com a camisa Alvinegra. O ex-atacante tinha 75 anos e a causa de seu falecimento ainda não foi informada.

Coutinho, maior parceiro de Pelé no Santos, morreu aos 75 anos Crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO

O perfil oficial do Santos no Twitter lamentou a perda de seu grande ídolo com os dizeres 'A pequena área perdeu um dos seus professores'. Foram dez anos defendendo a camisa santista e mais de 300 gols marcados pelo time praiano. Ele também defendeu a Seleção Brasileira, conquistando o título da Copa do Mundo de 1962 no Chile.

Coutinho sofria de diabetes, doença que levou à amputação de três dedos de seu pé esquerdo, e em janeiro deste ano foi internado em Santos com quadro de pneumonia.

ntônio Wilson Vieira Honório nasceu em 11 de junho de 1943, na cidade de Piracicaba (SP). Com apenas 14 anos, o atacante fez sua estreia profissional pelo Santos, em 1958. Ele permaneceu no Peixe até 1968, e depois retornou para mais uma passagem em 1970.

Entre seus principais título pelo Santos estão seis Campeonato Paulistas, cinco títulos da Taça Brasil, além de duas LIbertadores da América e dois Mundiais Interclubes.

Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, com 368 gols marcados em 457 jogos, atrás apenas de Pepe, com 403 gols, e Pelé, com 1.091 gols. Ele fez parte do lendário ataque formado por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O artilheiro era considerado o melhor parceiro que Pelé já teve.