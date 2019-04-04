Home
>
Futebol
>
Mãe de acusada diz que jogador Daniel foi culpado pela própria morte

Mãe de acusada diz que jogador Daniel foi culpado pela própria morte

Mãe de Cristiana Brittes, esposa de Edison Brittes, afirmou que sua filha é vitima. O pai da acusada disse que se Daniel fosse seu filho teria outra criação