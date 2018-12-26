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Rio Branco

Loucura sem fim: Aeroloco já tem data e hora para acontecer em Vitória

O veterano atacante uruguaio de 42 anos chegará na noite do dia 8 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 20:27

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 20:27

Nunca se falou tanto de um time capixaba na história como nas primeiras 48 horas após o anúncio do acerto do Rio Branco-ES com o atacante Loco Abreu. O jogador e o clube foram notícia mundo afora, sendo capas de jornais e sites dentro e fora do Brasil.
Loco Abreu chegará no próximo dia 8 de janeiro e a torcida capa-preta promete muita festa para recepcionar o atacante uruguaio Crédito: Divulgação/Icone Sports
E aproveitando todo essa loucura em cima do uruguaio, de 42 anos, a diretoria Capa-Preta já tem traçado todo o plano para a chegada de Loco Abreu ao Espírito Santo, que acontece no dia 08 de janeiro. O atacante desembarca no Aeroporto de Vitória na parte da noite e deve ser aguardado por um grande número de torcedores.
A torcida Capa-Preta já está cheia de expectativa e pretende deixar o local "em polvorosa". Já foi criado um evento em redes sociais e a galera alvinegra faz contagem regressiva para ver de perto o jogador. Até torcedores de outros times capixabas e principalmente do Botafogo também já revelaram que devem ir em jogos do Rio Branco no Capixaba 2019 por conta de Loco Abreu.
O presidente Capa-Preta, Luciano Mendonça, revelou o planejamento para os primeiros dias de Loco Abreu em solo capixaba, incluindo uma grande apresentação oficial, aberta ao público, e com o local ainda a ser definido nos próximos dias.
Loco Abreu já até vestiu a camisa capa-preta na assinatura do contrato Crédito: Divulgação/Rio Branco
"Loco Abreu chega no dia 08, num voo à noite. Primeiro vai ter uma festa no aeroporto, que a torcida está prometendo fazer. No dia 09 ele faz exames médicos na Unimed e concede uma coletiva de imprensa no auditório da Unimed mesmo. E no mesmo dia haverá uma apresentação oficial dele à torcida, faltando definir apenas o local: no Kleber Andrade ou no Governador Bley. Estamos esperando virar o ano para definir com o novo secretário de esportes. A ideia dele é fazer o primeiro treino também no dia 09 de janeiro",  afirmou o dirigente.
 

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