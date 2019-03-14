Home
>
Futebol
>
Loco Abreu faz três e Rio Branco goleia o Castelo no Kleber Andrade

Loco Abreu faz três e Rio Branco goleia o Castelo no Kleber Andrade

Uruguaio brilhou na boa atuação do Capa-Preta e agora soma quatro gols no Estadual