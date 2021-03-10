Leila Pereira explica dívida e pede separação entre ‘Tia Leila’ e acordos comerciais

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Em entrevista ao NOSSO PALESTRA, Leila Pereira explicou sobre a dívida de R$ 160 milhões entre Palmeiras e suas empresas, a Crefisa e a FAM. Esses valores são relativos a jogadores que foram contratados graças a investimentos da patrocinadora.Muito se comentou sobre um possível “perdão” da dívida em caso de eleição dela ao cargo de presidente do Palmeiras – cargo que ela disse ter interesse em atingir, mas que depende, também segundo ela, de conjunturas e decisões de sua chapa - mas a atitude foi refutada.

– Essa dívida não é com a tia Leila, é com a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. Eu que assinei o contrato de empréstimo com o presidente do Palmeiras – afirmou.

A situação envolvendo os gastos com aporte da Crefisa na contratação de jogadores foi lembrada por ela.– Nós fomos procurados pelo clube para ajuda na aquisição de jogadores. Vários jogadores foram adquiridos com ajuda da Crefisa. Em nenhum momento escolhemos o jogador. A gente só entrava com o dinheiro. O combinado é: vendeu o jogador, vocês restituem o valor para a Crefisa. Sempre foi o combinado. Estava no contrato”, explicou.