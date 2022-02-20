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Lázaro desconversa sobre futuro do comando no Corinthians: 'Vamos construir a partir da segunda'

Isso porque a diretoria corintiana está otimista em anunciar o português Luís Castro como novo treinador antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 23:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 23:11
Fernando Lázaro deixou em aberto a possibilidade de seguir no comando do Corinthians para o compromisso da equipe no próximo domingo (27), contra o Red Bull Bragantino, às 11h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão. Isso porque a diretoria corintiana está otimista em anunciar o português Luís Castro como novo treinador antes do duelo contra o Massa Bruta.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians​Ainda assim, independentemente do anúncio, pode ser que Lázaro comande o Timão na partida seguinte, por conta de todos os trâmites para a chegada do técnico português ao Brasil, já que ele atualmente dirige o Al-Duhail, do Qatar.
De todo modo, Fernando tentou desconversar sobre o tema, disse que o planejamento da semana iniciará na segunda-feira (21), quando o elenco se reapresentará no CT Joaquim Grava, mas se manteve à disposição da direção do clube alvinegro.
- Semana cheia, vamos descansar, recuperar as energias, com os atletas procurando desempenho. Vamos passo a passo. Nos reapresentamos na segunda-feira e como temos feito sempre, vamos passo a passo. Estou à disposição do clube no que for preciso. Vamos construir a semana a partir da segunda-feira - disse o interino em entrevista coletiva após o 1 a 1 contra o Pantera, fora de casa.
Mesmo com a igualdade no marcador, Fernando Lázaro manteve a sua invencibilidade nas ocasiões em que dirigiu o Corinthians. São quatro jogos neste ano, com três vitórias e um empate. A estatística cresce para cinco vitórias e um empate se contabilizarmos os dois jogos em que Lázaro comandou o Timão no ano passado, entra a saída de Vagner Mancini e chegada de Sylvinho. O aproveitamento até aqui é de 88,8%.
Crédito: FernandoLázarofalousobreofuturonocomandodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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