Keno é apresentado, pede duas semanas para entrar em forma e quer ser o "garçom" do time

O atacante Keno foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG na manhã desta sexta-feira, 10 de julho. O jogador de 30 anos assinou contrato até dezembro de 2023. Ele já está treinando com os companheiros e pediu duas semanas par entrar em forma física. -Feliz pela minha chegada ao Atlético, espero fazer um bom trabalho. Agora, é voltar à forma física, porque fiquei parado. Feliz pela volta ao trabalho. Vou voltar a treinar e ficar bem fisicamente para poder integrar o grupo-disse o atacante, que pretende também ser um “garçom” do tim. . -Espero dar o meu melhor sempre como sempre fiz nos jogos, nos treinos. Espero ajudar a equipe, fazer gol, dar passe e correr bastante. Podem esperar isso de mim, vou dar sempre o meu melhor para o Atlético sair vencedo- afirmou. Keno também explicou o apelido, recebido ainda na infância. -Foi meu irmão, quando era pequeno. Ele me chamava de pequeno, pequeno, aí minha mão começou a me chamar de Keno e ficou- revelou.