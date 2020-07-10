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Keno é apresentado, pede duas semanas para entrar em forma e quer ser o "garçom" do time

O atacante de 30 anos já está treinando no Galo e assinou contrato até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 14:51

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 14:51

Crédito: Keno já trabalha a parte física para ficar à disposição de Sampaoli-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O atacante Keno foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG na manhã desta sexta-feira, 10 de julho. O jogador de 30 anos assinou contrato até dezembro de 2023. Ele já está treinando com os companheiros e pediu duas semanas par entrar em forma física. -Feliz pela minha chegada ao Atlético, espero fazer um bom trabalho. Agora, é voltar à forma física, porque fiquei parado. Feliz pela volta ao trabalho. Vou voltar a treinar e ficar bem fisicamente para poder integrar o grupo-disse o atacante, que pretende também ser um “garçom” do tim. . -Espero dar o meu melhor sempre como sempre fiz nos jogos, nos treinos. Espero ajudar a equipe, fazer gol, dar passe e correr bastante. Podem esperar isso de mim, vou dar sempre o meu melhor para o Atlético sair vencedo- afirmou. Keno também explicou o apelido, recebido ainda na infância. -Foi meu irmão, quando era pequeno. Ele me chamava de pequeno, pequeno, aí minha mão começou a me chamar de Keno e ficou- revelou.
Confira outros pontos abordados pelo novo atacante atleticano: Emirados Árabes - Foi uma experiência boa, pude viver coisas diferentes, mas, sobre futebol, é meio complicado para a gente adaptar, totalmente fora da realidade do Brasil, forma de tratamento. O futebol, também, que tem pouca intensidade. Fiquei dois anos fora, aí você volta para o Brasil para poder entrar em foram junto com os seus companheiros e manter o ritmo que jogava aqui. Mas isso aí, em questão de tempo, em duas semanas, consigo tirar isso porque conheço meu potencial, sei do meu corpo, mas foi uma experiência boa.

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