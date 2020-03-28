Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Juventus anuncia acordo com jogadores para cortar salários em crise

O técnico do clube italiano  Maurizio Sarri e os jogadores concordaram com uma redução equivalente a um corte de quatro meses de salário.

Publicado em 28 de Março de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 18:18
Dybala fez os gols da vitória da Juventus
Dybala fez os gols da vitória da Juventus Crédito: UEFA/Divulgação
A Juventus anunciou neste sábado (28) que chegou a um acordo com seus jogadores e seu técnico, Maurizio Sarri, para fazer um corte nos salários que ajudará o clube a economizar 90 milhões de euros (mais de R$ 508 milhões). O Campeonato Italiano está suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.
Sarri e os jogadores concordaram com uma redução equivalente a um corte de quatro meses de salário. Antes de o Campeonato Italiano parar, a Juventus liderava com um ponto de vantagem em relação à Lazio.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A Juventus quer agradecer aos jogadores e ao treinador pelo comprometimento nestes tempos difíceis para todos", afirmou o clube de Turim em comunicado.
Nas últimas semanas, três jogadores da equipe apresentaram resultados positivos para o vírus: o atacante Paulo Dybala, o zagueiro Daniele Rugani e o meia Blaise Matuidi.
Jogadores de outras grandes equipes europeias, incluindo Bayern de Munique e Borussia Dortmund, na Alemanha, aceitaram cortes nos salários para ajudar as finanças de seus clubes neste momento em que não possuem renda.
No início da semana, o ministro dos Esportes italiano Vincenzo Spadafora admitiu que é "muito, muito duvidoso" que o Campeonato Italiano possa retornar no início de maio, conforme planejado anteriormente.

Veja Também

F-1 tenta substituir GPs por provas virtuais, mas pilotos não se animam

Taça EDP das Comunidades tem programação alterada devido ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados