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futebol

Jorginho lamenta desempenho do Figueirense diante do CRB

Treinador acredita que, apesar da derrota, o time pode reagir nas duas rodadas finais...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 17:22
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Na 15ª colocação da Série B, o Figueirense viajou até Alagoas na última terça-feira e acabou superado pelo CRB por 5 a 1, resultado que deixou o time catarinense em situação delicada na luta contra a queda.
+ VEJA A BRIGA DO FIGUEIRA PARA ESCAPAR DA QUEDA NA SÉRIE B
No pós-jogo, o técnico Jorginho avaliou o desempenho do seu time e definiu o revés como um verdadeiro ‘massacre’.
‘Fazia muito tempo que eu não sabia o que era tomar cinco gols, não tínhamos tomado nem três. Infelizmente, entramos em uma situação onde não conseguimos estar equilibrados emocionalmente, não estivemos bem, erramos demais. Não errou pouco, errou muito em termos de marcação, de posicionamento para jogar marcando, erramos tudo, não tem desculpa. Pagamos por um erro grave, pagamos um preço muito caro. Não tem o que falar. Foi um massacre no primeiro tempo e temos que ajustar tendo calma e paciência. Foram esses jogadores que nos trouxeram até aqui e que vão nos tirar disso. Não tenho dúvidas. Vamos conseguir, sim. Tenho fé que vamos conseguir’, declarou.
+ Apostando na ousadia! Confira o time LANCE! para a 31ª rodada no Cartola
Para continuar fora da zona de rebaixamento, o Figueira torce por tropeço do Vitória e Náutico, que entram em campo nesta quarta-feira.

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