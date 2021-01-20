Jorginho lamenta desempenho do Figueirense diante do CRB

‘Fazia muito tempo que eu não sabia o que era tomar cinco gols, não tínhamos tomado nem três. Infelizmente, entramos em uma situação onde não conseguimos estar equilibrados emocionalmente, não estivemos bem, erramos demais. Não errou pouco, errou muito em termos de marcação, de posicionamento para jogar marcando, erramos tudo, não tem desculpa. Pagamos por um erro grave, pagamos um preço muito caro. Não tem o que falar. Foi um massacre no primeiro tempo e temos que ajustar tendo calma e paciência. Foram esses jogadores que nos trouxeram até aqui e que vão nos tirar disso. Não tenho dúvidas. Vamos conseguir, sim. Tenho fé que vamos conseguir’, declarou.